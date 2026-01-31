Geen Apex Legends meer voor originele Nintendo Switch

Voor bezitters van de Nintendo Switch valt een bekende battle royale-game vanaf komende zomer niet meer te spelen. EA en Respawn Entertainment hebben vandaag laten weten dat Apex Legends vanaf 4 augustus niet meer speelbaar zal zijn op de console.

Op die datum begint seizoen 30 van Apex Legends, en vanaf dat moment is de game alleen nog speelbaar op Nintendo Switch 2. De game is vanaf augustus afgelopen jaar op de nieuwe console te spelen. Het is dan ook niet meer mogelijk om in-game valuta te kopen of gebruiken op de originele Switch. Al je aankopen en voortgang is gekoppeld aan je EA-account, niet aan je console. Je kunt dus alles gewoon meenemen naar een Nintendo Switch 2. Tot en met 3 augustus zal de game nog gewoon naar behoren blijven werken, en kun je zoals gebruikelijk potjes spelen, beloningen ontvangen en in-game aankopen doen. Da’s nog een klein half jaar Apex Legends-speelplezier op de originele Nintendo Switch dus.