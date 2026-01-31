Switch-versie DunHero krijgt releasedatum + nieuwe trailer

RedDeerGames heeft de releasedatum vrijgegeven van de Switch-versie van DunHero. Deze action-roguelite verscheen begin deze maand op Steam, waar het sindsdien positief ontvangen is. Of dat ook zo zal zijn op de Switch kunnen we binnenkort ervaren, want de game verschijnt volgende week al. Op 3 februari om precies te zijn. Om dat nieuws bekend te maken is er ook een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

DunHero is een snelle fantasy action roguelite waarin elke run weer anders is. Er zijn meer dan 28 verschillende classes om uit te kiezen, en elke held begint met andere krachten, vaardigheden en uitrustingen. Verzamel upgrades, experimenteer met je stijl en wordt elke run weer een beetje sterker. Er zijn in totaal 8 werelden om te verkennen, welke tot de brim vol zitten met unieke vijanden en uitdagende eindbazen. De levels waar je doorheen loopt zijn elke keer anders, met meer dan 600 voorwerpen om te verzamelen. Weet jij het einde te behalen?