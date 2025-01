Grant Kirkhope heeft geen hoop voor een nieuwe Banjo-Kazooie game

Banjo-Kazooie is een populaire franchise onder de Nintendo-fans. Zeker onder degenen die de N64 hebben meegemaakt. Het was één van de grotere titels op het platform. Echter, sinds 2008 is er al geen nieuwe game verschenen. De laatste, Nuts & Bolts was exclusief voor Xbox en werd niet goed ontvangen. Wel zijn de oude titels opnieuw verschenen op onder andere Nintendo Switch Online, Virtual Console en in Rare Replay.

Een nieuwe game laat helaas op zich wachten. Er was wat hoop voor een nieuwe game na de toevoeging van Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate, maar vijf jaar later is er nog niets bekend. Nu heeft de componist voor de oorspronkelijke games, Grant Kirkhope, laten weten geen hoop te hebben voor een nieuwe Banjo. Hoewel hij van de franchise en de fans houdt denkt hij niet dat de game er gaat komen. Zelfs als die zou komen zouden de die hard fans het gaan haten volgens hem.

I’ve said it before … but .. I have zero hope for another Banjo game, plus all you die hard fans would instantly hate it and slag it off no matter how good it was , it never works.