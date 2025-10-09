Yooka-Replaylee is vanaf vandaag te spelen (Switch 2)

Vanaf vandaag is Yooka-Replaylee op de Nintendo Switch 2 te spelen. Tenminste, als je voor de digitale versie gaat. De fysieke versie komt later, op 18 december uit. Maar ook een digitale release moet gevierd worden. En dus heeft Playtonic zojuist de launch-trailer online gezet. Je kunt de trailer onderaan dit bericht bewonderen. De game is trouwens tot en met 16 oktober met een 10% launch-korting in de Nintendo eShop te koop. Je betaalt dan €26,09.

Yooka-Replaylee is een ultieme versie van het 3D-platformspel Yooka-Laylee uit 2017. Het gaat om een opgepoetste versie met meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel. Zowel qua animaties, performance als resolutie. Er is onder andere gesleuteld aan het platformen en de uitdagingen. Ook is er een nieuwe wereldkaart toegevoegd. Zelfs de soundtrack heeft een likje verf gekregen. Mocht je meer willen weten lees dan vooral onze preview. Wij hebben tijdens Gamescom een voorproefje gekregen en waren erg onder de indruk!

Ga jij voor de digitale release van Yooka-Replaylee of wacht jij liever op de fysieke uitgave? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!