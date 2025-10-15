Witchbrook zal pas in 2026 verschijnen in plaats van deze winter

De allereerste teaser van Witchbrook verscheen in 2016 en sindsdien wachten we met z’n alle al op dit levenssimulatiespel. Dat zijn dus flink wat jaartjes, maar tijdens de Nintendo Direct op 27 maart kregen we eindelijk een uitgebreide trailer te zien. Dat was trouwens niet het enige nieuwtje, want de game zou tijdens de winter van 2025 al uit moeten komen. Vandaag laat de ontwikkelaar echter op hun blog weten dat ze nog iets meer tijd nodig hebben om deze titel in de ketel te brouwen. Dit allemaal vanwege de grote omvang van dit spel.

Gelukkig laten Chucklefish en Robotality vandaag ook weten dat het volgend jaar zover moet zijn en dat Witchbrook dan toch écht het daglicht te zien krijgt. Om de teleurstelling bij fans te beperken is er iets meer informatie over het spel naar buiten komen. Zo krijgen we immers voor het eerst de kaart van Mossport te zien! Daarbij krijgen we ook kort wat beelden te zien. Mocht je alle informatie van het blog willen lezen, dan kan dat hier. De video met daarin gameplaybeelden is hieronder te bekijken.

Witchbrook needs a little more time in the cauldron, so we're shifting the release to 2026.



It's a big project, and we want to make your time in Mossport as rich and immersive as possible.



Find out more in our dev blog: https://t.co/wkVZYD2mlv pic.twitter.com/UnIG3Luk2e — ✨Witchbrook ✧ Wishlist now! (@Witchbrook) October 15, 2025

Baal jij dat je nu nog wat langer moet wachten op Witchbrook of vind je het enigszins oké? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!