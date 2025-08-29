Releasedatum bekend voor Yooka-Replaylee (Switch 2)

Zoals verwacht heeft Playtonic vanmiddag tijdens de Mix Fall Game Showcase – een online-evenement dat nieuwe en aankomende titels in de spotlights zet – de releasedatum voor Yooka-Replaylee onthuld. Dit avontuur gaat vanaf 9 oktober te spelen zijn op de Switch 2. Ook werd bevestigd dat in het geval van de fysieke release de game volledig op de gamecartridge staat.



Vorig jaar zomer werd Yooka-Replaylee onthuld, een ultieme versie van het 3D-platformspel Yooka-Laylee uit 2017. In het najaar van 2024 werd bekend dat Nintendo-spelers met deze opgepoetste heruitgave aan de slag kunnen, maar op welke Nintendo-console bleef toen nog onduidelijk. Begin deze week werd bekendgemaakt dat Yooka-Replaylee naar de Switch 2 gaat komen en dat het een van de weinige third party-games gaat zijn die geen gamekeycard-versie gaat worden. Vanmiddag volgde dus zoals verwacht de onthulling van de releasedatum.

In maart van dit jaar gaf Playtonic nog een inkijkje in de gameplay met een video op hun YouTube-kanaal. Daardoor werd duidelijk dat de opgepoetste versie gepaard gaat met meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel, zowel qua animaties, performance als resolutie. Er is onder andere gesleuteld aan het platformen en de uitdagingen. Ook is er een nieuwe wereldkaart toegevoegd. Zelfs de soundtrack heeft een likje verf gekregen. Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de website van de game. Of nog beter, lees onze preview! Wij hebben namelijk al een voorproefje van de game gekregen tijdens gamescom 2025. Je leest onze ervaringen hier.



Kijk jij uit naar Yooka-Replaylee? Bekijk dan vooral de nieuwe trailer hieronder!