Releasedatum bekend voor fysieke versie Yooka-Replaylee

Over zes dagen, op 9 oktober verschijnt Yooka-Replaylee voor de Switch 2. De digitale versie dan. Want de fysieke versie van Yooka-Replaylee komt op een later moment uit. Playtonic maakte zojuist bekend dat deze editie vanaf 18 december te verkrijgen gaat zijn. De fysieke release gaat naar verwachting rond de €49,99 kosten. Daarvoor krijg je de game (volledig op cartridge) inclusief een verzamelposter en een set exclusieve personagestickers. Pre-orders voor de fysieke game zijn al mogelijk via de bekende verkoopkanalen.



Yooka-Replaylee, een ultieme versie van het 3D-platformspel Yooka-Laylee uit 2017, werd vorig jaar zomer onthuld. In maart van dit jaar gaf Playtonic alvast een inkijkje in de gameplay met een video op hun YouTube-kanaal. Daardoor werd duidelijk dat de opgepoetste versie gepaard gaat met meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel, zowel qua animaties, performance als resolutie. Er is onder andere gesleuteld aan het platformen en de uitdagingen. Ook is er een nieuwe wereldkaart toegevoegd. Zelfs de soundtrack heeft een likje verf gekregen. Mocht je meer willen weten lees dan vooral ook onze preview. Wij waren erg onder de indruk en kunnen niet wachten op de release!



Ga jij voor de fysieke uitgave van Yooka-Replaylee? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!