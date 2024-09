[Preview] Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – Een veelbelovende Turtles-game

Toen ik 11 jaar oud was, kwam er een tv-serie op Nickelodeon waardoor ik compleet werd omver geblazen. Ik heb het natuurlijk over de 2012-versie van Teenage Mutant Ninja Turtles. De serie had een mooie 3D-geanimeerde artstijl, de actiescènes waren allemaal heel vloeiend geanimeerd en voor kinderserie begrippen was de serie nog best spannend. Iedere zaterdagochtend stond ik om 10:30 op om weer een nieuw avontuur te zien van de vier broeders Mickey, Donnie, Raph en Leo.

Ook in 2024 zijn de Turtles nog steeds hot. Zo verscheen vorig jaar de film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en naar aanleiding van deze film vond Outright Games het een goed idee om een game te maken als vervolg op deze film. Uit het verleden is gebleken dat games gebaseerd op films niet altijd hand in hand gaan. Maar hoe zit dat met Mutants Unleashed? Dat lees je in deze preview.

Stop de mewbies

Mutants Unleashed speelt zich acht maanden af na de gebeurtenissen in Mutant Mayhem. Heb je de film nog niet gezien en wil je niets van het verhaal weten? Dan raad ik je aan om deze eerst te kijken voordat je aan de game begint, en om meteen naar de volgende alinea te scrollen. Hier volgen namelijk enkele spoilers voor Mutant Mayhem.

Aan het eind van de film worden mutanten geaccepteerd in de samenleving nadat Mikey, Donnie, Raph en Leo de wereld hebben gered van Super Duper Fly. De broers ontdekken dat verschillende ladingen mutageen slijm over de stad zijn verspreid, waardoor diverse mensen in New York besmet zijn geraakt en in mutanten zijn veranderd. Deze, door Mikey genoemde, “Mewbies” zijn niet allemaal slecht, maar sommige zijn wel de weg kwijt, waardoor de inwoners van New York zich onveilig voelen. De vier broers zullen dus opnieuw op pad moeten om de gevaarlijke Mewbies te stoppen en dit probleem op te lossen.

Turtles met Persona-invloeden

De demo begon in het welbekende riool waar de Turtles en Splinter verblijven. Hier kun je via een skilltree de movesets van de Turtles uitbreiden en met diverse NPC’s praten. Waar mijn verwachting was dat het binnen deze ruimtes alleen om simpele conversaties ging, blijkt het nog veel verder te gaan. Je kunt via de map naar verschillende plekken in New York reizen, waaronder bijvoorbeeld ook Eastman High, de school van April O’Neil uit de film. Binnen deze locaties kun je met verschillende NPC’s praten. Deze gesprekken leveren je niet alleen meer kennis van het verhaal en de wereld op, maar ook unieke beloningen, side-quests en toegang tot verborgen gebieden.

Hakken en platformen

Nadat één van de mensen van Outright Games mij kort introduceerde aan de hub-wereld en het NPC-systeem, werd ik de eerste missie in gestuurd. Aan het begin van de missie had ik keuze uit de broers Leonardo, Donatello, Michelangelo en Raphael. Elk van hen heeft zijn eigen speelstijl. Zo is Raphael een beetje de tank van het team en richt hij veel schade aan, maar zijn moves zijn weer wat trager. Donatello heeft met zijn lange bo-staf juist wat meer bereik dan de andere Turtles. Ik koos echter voor Leonardo, die wat meer allround is. Ik speelde de game overigens alleen, maar de uiteindelijke game zal speelbaar zijn met vier personen tegelijk, waarbij iedereen een andere Turtle speelt.

Het level dat ik speelde was redelijk lineair gestructureerd. Ik moest verschillende gebouwen beklimmen en naar smalle bruggetjes en paden platformen. Dit werkte redelijk makkelijk en intuïtief. Ik ben nooit naast het platform gesprongen. Hier en daar waren er wel wat zijweggetjes, maar het juiste pad was wel altijd duidelijk zichtbaar. Eenmaal aangekomen in een combatsectie moest ik mijn beat-‘em-up-skills weer van stal halen. Leonardo had veel snelle zwaardaanvallen die goed van dichtbij zijn, waarmee ik in korte tijd veel schade kon aanrichten. De combat voelde vrij snel en vertrouwd aan. Het deed me een beetje denken aan eerdere TMNT-games, maar dan met wat meer tempo en in een 3D-omgeving. Je karakter heeft beschikking tot zware en lichte aanvallen en kunt deze ook met elkaar afwisselen om combo’s te maken.

Mutanten op de weg trappen

De omgevingen waarin je vecht zijn vaak dynamisch. Zo kwamen we aan op een snelweg waar regelmatig auto’s voorbij scheurden. Deze moest je als speler zien te ontwijken, maar ook je vijanden hier last van. Je kunt hier gebruik van maken door vijanden naar de weg toe te meppen, waardoor de kans groter wordt dat ze worden aangereden. De kunst is daarmee niet alleen om de moves van de verschillende turtles te meesteren, maar ook om goed naar je omgeving te kijken. Zo kun je nadenken hoe je deze in jouw voordeel kan gebruiken.

Aan het eind van elke combat-sectie word je beoordeeld op je gevechtsprestaties. De wijze waarop dit gebeurt is alom bekend van games als Devil May Cry en Bayonetta. Zo wordt er gekeken naar je langste combo, hoeveel schade je hebt opgelopen en andere details. Vervolgens krijg je op basis hiervan weer een rank van F tot S, met als doel om het level een tweede keer te spelen en een betere rank te halen. Hoewel het ranksysteem ergens een beetje een uitgekauwd concept is, geeft het nog steeds een erg lekker gevoel als je het voor elkaar krijgt om met een hoge rank te eindigen.

Veelbelovende Turtles-game voor jong en oud

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed maakte een sterke eerste indruk. Aangezien het een film-game is en Outright Games voornamelijk games voor kinderen maakt, was ik bang om een uitgeklede versie van de oude Turtles-games op de NES te gaan spelen. Niets is minder waar. Hoewel Mutants Unleashed zeker inspiratie heeft gepakt van games als Turtles in Time, heeft de game met zijn dynamische gevechtsarena’s en Persona-achtige conversatie-elementen ook een eigen identiteit. Daarnaast heeft de combat van de game meer dan genoeg diepgang. Al met al lijkt Mutants Unleashed een veelbelovende Turtles-game te worden voor jong en oud. Mocht je na dit verhaal interesse hebben gekregen in Mutants Unleashed, dan heb je nog maar een maandje geduld nodig. De game verschijnt op 18 oktober namelijk voor de Nintendo Switch.

