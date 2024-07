Geheimzinnige Emio-teaser is voor nieuwe Famicom Detective Club-game: Emio-The Smiling Man: Famicom Detective Club

De game verschijnt volgende maand al en is de eerste nieuwe game in een meer dan 30 jaar oude franchise.

Vorige week bracht Nintendo onverwachts een teaser uit voor Emio. Deze geheimzinnige teaser bracht de Nintendo-fans aan het raden. Wat kon het toch zijn. Zeker aangezien de Australische teaser een toevoeging had van een rating die onder andere over zelfmoord sprak. Nu is het onthuld dat het gaat om een nieuwe game; Emio-The Smiling Man: Famicom Detective Club.

Een nieuwe video op hun YouTube-kanaal is nu onthuld dat het om de eerste nieuwe game in 30 jaar wordt voor de Famicom Detective Club. De oorspronkelijke games zijn drie jaar geleden verschenen voor de Switch in een volledig nieuw jasje, maar een nieuwe game bleef uit.

In de video onthuld de producer dat hij het idee voor de game kreeg tijdens de ontwikkeling van de remakes. Het verhaal is een zelf verzonnen Urban Legend waarbij een man vrouwen vermoord en achter laat met een papieren zak op hun hoofd met een lachend gezicht er op getekend. De video verteld verder over het idee achter de game en toont alvast wat screenshots uit de game.

Emio-The Smiling Man: Famicom Detective Club verschijnt al op 29 augustus voor de Switch. Hiermee is één van de twee maanden die geen game hadden in de rest van het jaar opgevuld.