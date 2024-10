SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game is nu te spelen op de Nintendo Switch

In de Nintendo Direct: Partner Showcase die eind augustus live te bekijken was werd SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game aangekondigd. In de tussentijd kregen we een handje vol met trailers voorgeschoteld, maar vandaag is het dan eindelijk tijd voor de releasetrailer. Het spel met Patrick Ster in de hoofdrol, van Outright Games, is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console! De game is zowel fysiek in diverse winkels als digitaal in de eShop te verkrijgen voor een bedrag van €39,99. Mocht je voor de digitale versie gaan, dan is het goed om te weten dat deze titel 916 megabyte aan opslagruimte in beslag neemt.

In SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, Patrick Ster! In dit spel lijkt het een normale dag te worden zonder enige vorm van sensatie, totdat Patrick wakker wordt tenminste. De roze ster, bekend uit SpongeBob Squarepants, gaat de wereld namelijk helemaal op z’n kop zetten en daar mag jij bij helpen! Zo kun je bijvoorbeeld met of zonder parasol gaan skydiven en je helemaal uitleven in de Woedekamer van Mevrouw Puff. Verder is het ook nog mogelijk om verschillende outfits voor Patrick te ontgrendelen. Welke herken jij allemaal?