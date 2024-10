Nick Jr. Party Adventure is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

in juni werd er door uitgever Outright Games aangekondigd dat Nick Jr. Party Adventure naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels hoeven onze kinderen niet meer te wachten op dit puzzel-platform-avonturenspel, want de game is vanaf vandaag te spelen op de Switch! Bovendien ondersteunt deze titel de Nederlandse taal, wat wel zo makkelijk is voor onze kleintjes. Het spel gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €39,99 over de toonbank.

Het is tijd om te spelen, leren en feesten, want Nick Jr. Party Adventure is eindelijk uit! In deze game ga je samen met jouw favoriete Nickelodeon-personages, waaronder Dora, Blue en Chase, op een geweldig avontuur. Voordat het het feest begint zul je alleen eerst opzoek moeten gaan naar verschillende feestartikelen. Daarom verken je samen met jouw bekende vrienden kleurrijke werelden. Tevens zul je spelenderwijs, alleen of samen met een vriend, allerlei dingen leren en als kers op de taart mag je jouw eigen personage in deze titel zelf helemaal aanpassen. Dat klinkt als een leuke tijd toch?