Batman: Arkham Knight presteert veel beter op Switch 2

Was jij een van de velen die teleurgesteld waren met de beruchte Batman: Arkham Knight port voor de Nintendo Switch? Dan wil je hem zeker eens op de Switch 2 proberen! Nu Nintendo’s nieuwe console dan eindelijk officieel uit is, proberen fans vanzelfsprekend de ene na de andere game uit op het nieuwe pronkstuk in hun game-arsenaal. Want er is dan wel backward compatibility, maar hoe goed werkt die dan? Ook Digital Foundry is aan het testen geslagen. En wat blijkt? Batman: Arkham Knight doet het op de Switch 2 een stuk beter dan op zijn voorganger.

Batman: Arkham Knight, ontwikkeld door Rocksteady Studios, kwam in 2015 aanvankelijk uit voor PlayStation, Xbox en pc. Later verscheen er een port voor de Nintendo Switch, maar de hybride console trok de game toch niet zo goed als gehoopt. Sterker nog, Digital Foundry noemt het een van de slechtste ports ooit! Arkham Knight vroeg erg veel van de CPU en de opslag, met een lage framerate en andere problemen tot gevolg. Dat doet natuurlijk af aan de game-ervaring en dus ook je heldhaftige praktijken als de legendarische Caped Crusader.

Maar met de Nintendo Switch 2 is dat – grotendeels – verleden tijd. De krachtigere hardware van deze opvolger weet wel raad met Batman: Arkham Knight, en zonder nieuwe patches draait de game een stuk beter dan op de originele Switch. De framerate zou nu consistent rond de 30 fps moeten liggen, iets wat eigenlijk meteen in het begin al het geval had moeten zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de port nu ineens perfect is. Er zijn nog altijd wat glitches, en vooral de stukken waar je in de Batmobile door Arkham rijdt, leveren soms problemen op. Hopelijk kan een patch veel van die problemen oplossen.