Hitman: World of Assassination – Signature Edition launchtrailer

Eén van de grote aankondigingen tijdens de Nintendo Switch 2 Direct op 2 april was IO Interactive’s paradepaardje – Hitman: World of Assassination. En de kerst op de taart was een release op launch day. De game is dus vanaf vandaag te spelen op je gloednieuwe Switch 2. Ook is er een launchtrailer uitgekomen, die je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Hitman is een gamereeks die al een behoorlijke tijd meegaat. Wie kent Agent 47 niet? Desondanks zal dit de eerste keer zijn dat er een Hitman-game voor een Switch-console verschijnt. IO Interactive brengt de franchise naar Nintendo in de vorm van Hitman: World of Assassination – Signature Edition. Deze game bevat levels uit de recente Hitman 1 tot en met 3, met daarnaast alle latere toevoegingen. Denk aan modi als Elusive Targets, Contracts, Freelancer, en meer. Meer dan ooit kenmerken de recente Hitman-games zich door enorme levels met ongekend veel mogelijkheden om je slachtoffers te elimineren. Ook moedigt deze game je aan om je verbeelding tot het uiterste te strekken en creatief te werk te gaan om je missies te voltooien.

En over IO Interactive gesproken. Komende zaterdag organiseert de studio hun allereerste showcase. Hierin staat niet alleen Hitman centraal, maar ook 007 First Light en MindsEye. Kijken dus!

Agent 47 is er helemaal klaar voor. Ben jij ondertussen al in de game gedoken? Laat het ons weten in de comments.