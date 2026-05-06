The Jackbox Party Pack 12 komt in de herfst naar de Nintendo Switch (2)

In 2014 verscheen de eerste Jackbox Party Pack op de markt. Hoewel de Nintendo Switch pas in 2017 uitkwam, zijn alle 11 Jackbox-spellen op Nintendo’s eerste hybride console te spelen. Toch blijft het daar niet bij, want The Jackbox Party Pack 12 zal in de herfst van dit jaar beschikbaar worden gesteld voor onder andere de Switch en Switch 2. De prijs en exacte datum zijn nog niet bekendgemaakt.

The Jackbox Party Pack 12 brengt in totaal vijf verschillende spelletjes met zich mee, die jouw feestje naar een hoger niveau zal tillen. Zo zal je jouw innerlijke grapjas, artiest, gedachtenlezer, discussievoerder en teamleider in je naar boven moeten halen. Als je bang bent dat je onvoldoende joy-con-controllers hebt, dan is dat absoluut niet nodig. Deze game is namelijk ook te spelen met een smartphone, tablet of computer via de app of webbrowser!

Ben je benieuwd geworden naar The Jackbox Party Pack 12? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!