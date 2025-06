Battle Train krijgt hectische launchtrailer

Battle Train is de nieuwste roguelite van Terrible Posture Games en Nerd Ninjas, welke nu verkrijgbaar is voor de Nintendo Switch. Nu de game beschikbaar is, is er ook een bijbehorende launchtrailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken.

Battle Train is een behoorlijk snelle en chaotische game welke deckbuilding en resourcebeheer combineert met actievolle gevechten. In de game kun je explosieve treinen inzetten om tegenstanders te dwarsbomen. Elke run is een tactische strijd: beheer je middelen, kies tussen risico en beloning en perfectioneer je deck terwijl je nieuwe kaarten, personages en upgrades vrijspeelt in de evoluerende metagame. Je neemt je strategische beslissingen dan ook niet alleen met je deck, maar ook met de rails onder je wielen.

Benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer om een beeld van deze chaotische game te krijgen!