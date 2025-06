[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 26

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Once Upon a Puppet

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 25 juni

Once Upon a Puppet speelt zich af in een levendige theater wereld, welke een prachtig verhaal verteld over vriendschap, zelf-ontdekking en verlossing. De speler neemt de rol aan van Nieve, een toneelhulp en getalenteerde weefster met weinig zelfvertrouwen. Zij is verbannen naar het Onderpodium, maar staat op een magische manier nog in verbinding met Drev. Drec is een pop en ambitieuze acteur in het theater. Speel met zijn draden om vergeten verhalen te vertellen tijdens de reis terug naar het bovenpodium. Los puzzels op, onthul duistere geheimen, versla vreemde wezens die niets liever willen dan de show stoppen en leer hoe jullie lot onomkeerbaar met elkaar verbonden is.

Ruffy and the Riverside

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 juni

Ruffy and the Riverside is een open-world action game waarin jij de rol aanneemt van titelpersonage Ruffy. Ruffy kan de magische kracht SWAP gebruiken, waarmee hij bepaalde materialen uit de gamewereld kan kopiëren en plakken. Verander ijs in lava, watervallen in planten en nog veel meer terwijl je op hooibalen rijdt, de wereld verkent, vecht en creatieve puzzels oplost. Ontmoet een hele cast aan kleurrijke personages, die Ruffy sidequestst geven en je helpen de wereld te ontdekken. Verzamel munten, vlinders, dreamstones en neem je tijd terwijl je deze magische omgeving verkent. En heb je genoeg van deze 3D wereld? Spring dan in de 2D levels, gemaakt o puzzels van een nieuwe kant te bekijken en schatten te verzamelen. Met Ruffy blijf je bezig!

Tamagotchi Plaza

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 26 juni

In Tamagotchi Plaza beheer je allerlei winkeltjes in Tamahiko Town. Het is de bedoeling om de verschillende Tamagotchi te helpen met onder andere hun bestellingen of het creëren van de perfecte bril. Of wat dacht je van het helpen vinden van verloren voorwerpen? Het kan allemaal! Daarnaast zijn sommige winkeltjes in de offline modus te spelen met een vriend(in). Al met al is er genoeg te doen in de wereld van Tamagotchi, maar de Switch 2 Editie is nog uitgebreider. In die editie worden namelijk drie extra winkeltjes toegevoegd die gebruik maken van de muisbesturing van de Joy-Con 2-controller!

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 juni

24 juni – How 2 Escape Lost Submarine

24 juni – Arisen Force: Life Devotee

24 juni – Flower Shop: The Complete Story

24 juni – Bee Flowers: Save the Guardian

24 juni – Supermarket Simulator 2025

24 juni – Cozy Garden – Simulator

25 juni – Parry Nightmare

25 juni – Exo-Calibre

25 juni – Minos Dungeon

26 juni – Loco Moto

26 juni – Front Mission 3

26 juni – Merge World Alchemist

26 juni – Block Party DX

26 juni – Until Then

26 juni – Anvil Saga

26 juni – Fast Striker EX

26 juni – Klaus Lee: Thunderballs

26 juni – Masala Drive

26 juni – Oirbo

26 juni – Against the Storm

26 juni – Floor Plan Puzzle (Red Room Simulator)

26 juni – Cult VS Gal

26 juni – Boxville 2

26 juni – Stasis

26 juni – Agarta

26 juni – Retro Drive – Revamped

26 juni – Car Go!

26 juni – Sushi VS Burger Race

26 juni – Korean Drone Flying Tour – Dongmak Beach

26 juni – Zombies Overloaded

26 juni – Crayon Dino

26 juni – Hole Digging Master

26 juni – Robot girl’s dream – RobotBattleChampionship

26 juni – EGGCONSOLE ‘Mado Monogatari 1-2-3’ MSX2

26 juni – Min&Sight Spot the Difference Workout

26 juni – Dark Dolls

26 juni – A Bibelot: Y-Break

27 juni – Bambas

27 juni – Snooker Fever – Superior Edition

27 juni – Legends Collection 6 in 1

27 juni – Pro Roulette

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.