Mistonia no Kibou -The Lost Delight- verschijnt in 2025

Deze magische otome-game draait om de wraak van Applause.

Utakata no Uchronia was al ontzettend snel aangekondigd voor een westerse release, maar er is er een die het nog gekker maakt. Mistonia no Kibou -The Lost Delight- is nog geeneens uit in Japan en is nu al aangekondigd voor het Westen. Voor otome-begrippen is dat haast ongekend. Over anderhalve week zal de game dan in Japan verschijnen. In het Westen zullen we tot 2025 moeten wachten. Daarbij zal de titel nog aangepast kunnen worden.

Het verhaal in Mistonia no Kibou speelt zich af in het koninkrijk Grand Alvion dat geregeerd wordt door de feeënkoningin. Aan de buitenrand van de hoofdstad bevindt zich een huis. Daar is net een nieuwe hulp aangenomen. De vrouw heet Applause en is daarmee onze hoofdpersoon. Zij heeft een valse identiteit aangenomen. Allemaal om haar wraakplannen, nadat ze acht jaar geleden alles kwijtraakte, uit te voeren. Dat huis is namelijk een van haar mogelijke doelwitten. Wat zal ze allemaal gaan ontdekken? En welke keuzes zal ze maken?

Hoe klinkt Mistonia no Kibou -The Lost Delight-voor jou? Als een aanrader of afrader? Laat het ons hieronder weten!