Becastled krijgt launchtrailer

Onlangs werd Becastled aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. De game is nu verkrijgbaar voor verschillende platformen en hieronder kun je de bijbehorende launchtrailer bekijken. Becastled biedt een combinatie van stedenbouw en RTS-achtige tower defense. In de game leidt jij het Zonnekoninkrijk in haar laatste strijd tegen de maanbeesten en breng je een einde aan het eeuwenoude conflict tussen licht en duisternis. Je transformeert een bescheiden dorpje tot een florerende middeleeuwse stad, maar deze moet je wel beschermen en daarvoor bouw je een kasteel, muren en wachttorens. Ook bouw je boerderijen en markten om je volk te voeden en welvarend te houden, en zorg je voor een constante aanvoer van hout en ijzer.

Het spel was eerder al speelbaar op Steam, de console-versie welke nu verkrijgbaar is bevat onder andere een vernieuwde UI en nieuwe content.