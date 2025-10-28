Simogo Legacy Collection komt naar Nintendo Switch

Op 2 december brengt Simogo zijn Simogo Legacy Collection uit voor Nintendo Switch en Switch 2. In deze collectie zitten maar liefst zeven games die deze Zweedse indie developer heeft gemaakt in de periode 2010-2015. Het zal voor het eerst zijn dat deze titels op consoles te spelen zijn.

Simogo staat bekend om de diverse mobile games die de studio heeft gemaakt. Zoals gezegd bevat deze collectie er zeven, en die zijn behoorlijk uiteenlopend te noemen. De ene game is een 2D-platformer, terwijl de ander je letterlijk door een boek laat spelen (dat is nog eens text-based). AAn variatie heeft deze bundel in ieder geval geen gebrek. Simogo Legacy Collection biedt:

Kosmo Spin (2010)

Bumpy Road (2011)

Beat Sneak Bandit (2012)

Year Walk (2013)

Device 6 (2013)

The Sailor’s Dream (2014)

SPL-T (2015)

Dit zijn niet de gemiddelde mobile games waarbij je kleurtjes moet matchen of vrienden om resources voor je boerderijtje moet vragen. Ze hebben immers niet voor niets awards gewonnen tijdens Independent Games Festival en Apple Design Awards. Een BAFTA-nominatie is ook niet mals!

Naast deze zeven games heb je ook toegang tot diverse extraatjes, zoals verschillende speelbare prototypes van games, artwork, muziek en een heel e-book.