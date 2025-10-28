Horrorgame Incantation komt naar de Nintendo Switch

Horrorliefhebbers kunnen weer een nieuwe titel op hun wensenlijstje zetten. Incantation komt namelijk in het eerste kwartaal van 2026 naar o.a. de Nintendo Switch. Dat laten uitgever eastasiasoft en ontwikkelaar Softstar Entertainment weten. Als de titel je bekend voorkomt dan heb je helemaal gelijk, want Incantation is inderdaad geen nieuwe game. Hij verscheen een jaar geleden al voor de pc via Steam, maar komt begin volgend jaar dus ook naar consoles. Voor de Nintendo Switch gaat de game zowel digitaal als fysiek uitkomen. Uitgever eastasiasoft verzorgt de fysieke release, waarbij je kan kiezen tussen een standaardeditie en een Limited Edition met allerlei extra goodies. Pre-orders voor beide fysieke versies starten op donderdag 30 oktober om 17 uur Nederlandse tijd via Playasia.

Waar gaat Incantation over?

Incantation is een first-person horroravonturenspel, gebaseerd op de gelijknamige live-action-film. Je speelt als een moeder die op zoek is naar haar verloren dochter. Nadat je een vreemd sektedorp bent binnengedrongen, probeer je de verblijfplaats van je geliefde te achterhalen. Voer rituelen uit, los puzzels op, verzamel documenten en ga op zoek naar belangrijke voorwerpen om nieuwe delen van het dorp te bereiken. Dit alles doe je in de hoop je vermiste dochter te vinden en levend te ontsnappen!

Is Incantation een game voor jou?