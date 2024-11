Bekijk hier de terugblik van Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown

Het is inmiddels alweer een maand geleden dat de Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown plaatsvond. Zoals de naam van het evenement al een beetje weggeeft, konden acht streamers op 26 oktober het tegen elkaar opnemen tijdens de Paris Games Week in een spannende strijd. Alle content creators, waaronder Rocket Beans TV, Mynthos, Vkingplays en Samora, waren met z’n alle naar de Paris Expo Porte de Versailles gekomen voor de kampioenstitel. Echter kon er maar één iemand winnen en dat is Joesephyr geworden! Hij was de beste Nintendo World Championships: NES Edition-speler van die dag.

Uiteraard kun je deze streamer op het podium zien stralen in onderstaande video. Verschillende YouTube-kanalen van Nintendo hebben namelijk een terugblik geüpload. Hierin komen vliegensvlug wat hoogtepunten voorbij en zien we tevens een zaal vol met publiek die de spelers aanmoedigen.