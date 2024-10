Eind oktober vindt de Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown plaats

Vanmiddag heeft Nintendo Nederland de Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown aangekondigd. Tijdens dit evenement zullen acht spelers van over de hele wereld tijdens de Paris Games Week tegen elkaar strijden voor de kampioenstitel. Dit gebeurt in eerste instantie in twee groepen van vier gamers, waarna de top twee van iedere groep doorgaat naar de spannende finale! In die finale zullen de overige vier spelers het opnemen in de ultieme speedrun.

Uiteraard zullen Rocket Beans TV, Mynthos, Ray Bacon, Joesephyr, Vkingplays, Samora, AnnieFuchsia en Mr Seto Kami van te voren flink oefenen voordat ze naar de Paris Expo Porte de Versailles gaan. Mocht je één of meerdere van de spelers zien trainen, houd dan vooral hun kanalen in de gaten. Het evenement is zaterdag 26 oktober vanaf 16:00 uur te volgen op het officiële YouTube-kanaal van Nintendo Nederland. Ga jij kijken naar deze spannende strijd?

Hierbij presenteren we de #NintendoWorldChampionshipsNES Edition Streamer Showdown!



Acht streamers van over het hele continent zullen strijden om de kampioenstitel tijdens de Paris Games Week.

