Victory Heat Rally racet 12 december naar de Switch

Victory Heat Rally werd al vele jaren geleden aangekondigd. De release stond zelfs gepland voor 2022. Inmiddels is het 2024 en de game is nog steeds niet verschenen. Eerder dit jaar ontvingen we wel een update van wanneer de game verwacht zou kunnen worden: winter 2024. En het klopt, het wachten duurt niet lang meer. In de Nintendo eShop is namelijk Victory Heat Rally verschenen met als releasedatum 12 december.

In Victory Heat Rally race je in een 2.5D-stijl op fleurige parcours. Er zijn twaalf coureurs om uit te kiezen en met meerdere modi zou er genoeg te racen zijn. Zo kan je solo aan de slag of met tot drie vrienden uitvechten wie de beste racer is.

Hoe lijkt jou Victory Heat Rally en ben je blij met de releasedatum? Laat het ons weten in de reacties!