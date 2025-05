Bendy and the Dark Revival komt naar de Nintendo Switch

Joey Drew Studio heeft aangekondigd dat Bendy and the Dark revival naar de nieuwe generaties consoles komt, waaronder de Nintendo Switch. De game, welke eind 2022 op Steam verscheen, zal op 26 september als digitale en fysieke versie verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken. Bendy and the Dark revival is het derde deel in de Bendy franchise, een survival horror series waarin je probeert een monster gemaakt van inkt voor te blijven. Eerder verscheen het eerste deel al op de Nintendo Switch, en Bendy: Lone Wolf staat momenteel ook gepland voor release later dit jaar. Dit is een game gebaseerd op het tweede deel, welke niet meer te spelen is.

In Bendy and the Dark Revival neem je dit keer de rol aan van Audrey, een animator die vast komt te zitten in een verwrongen versie van haar studio, doordrenkt met inkt. Los puzzels op, sluip door de schaduwen en vecht met duistere en monsterlijke vijanden, de één nog vreemder dan de andere. Elke confrontatie zal je volledige aandacht nodig hebben, want elke verkeerde stap of keuze kan je laatste zijn. En dat is niet alles, want de studio verbergt een sinister geheim. Verken de rottende kamers van de Joey Drew Studios, waar de lijnen tussen de realiteit en de animaties steeds dunner worden terwijl Audrey verder afdaalt in deze inkt nachtmerrie. Ontdek het verleden, vind uit wie je echt bent en probeer de sleutel te vinden waarmee je deze nachtmerrie kunt ontsnappen.