Launch trailer verschenen van Laika: Aged Through Blood

Vanaf vandaag zullen we eindelijk met Laika: Aged Through Blood aan de slag kunnen. Deze ‘motorvania’ heeft nogal een reis achter de rug: nadat het halverwege 2023 werd aangekondigd werd de console versie verschillende keren uitgesteld. Nu, een jaar na de oorspronkelijke releasedatum, kunnen we dan eindelijk van deze titel genieten. Om dat te vieren is er nu een launch trailer verschenen, waarin de game nog even van zijn beste kant wordt laten zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Laika: Aged Through Blood noemt zichzelf de eerste ‘motorvania’ oftewel, een metroidvania op de motor. In-game volg je het avontuur van titelpersonage Laika, een coyote-moeder die gedwongen een post-apocalyptische, door oorlog verscheurde woestenij moet navigeren. Op haar vertrouwde motor gaat ze gevaarlijke uitdagingen aan, ontdekt ze omgeving en trotseert ze verschillende vijanden. Dit alles om haar onderdrukte clan te bevrijden en te wreken wat ze heeft verloren. In dit handgetekende avontuur verzamel je verder power-ups die de basis vormen van je vaardigheden. De motorfiets kan zowel gebruikt worden als schild of als vervoermiddel, waarbij er grote ramps zijn om vanaf te springen of steile hellingen om jezelf te lanceren en snelheid te maken.