PowerWash Simulator ontvangt allerlaatste update

Met de aankondiging van PowerWash Simulator 2 was het een kwestie van tijd: er komt een een einde aan de updates voor de originele PowerWash Simulator. Maar niet voordat de game nog één laatste contentupdate krijgt.

FuturLab brengt The Muckingham Files Part 6 uit, dat bestaat uit twee gratis bonuslevels: een metro en een park met beeldhouwwerken. Voor de oplettende PowerWash-fanaat die zegt “hé, maar er zit al een metrolevel in de game” – je hebt gelijk. Maar deze keer maak je niet het metrostation schoon, maar de trein zelf. Ook krijg je met deze nieuwe DLC de mogelijkheid om easter eggs te ontdekken die hinten naar de aankomende vervolggame. In de onderstaande trailer krijg je alvast een voorproefje:

Deze laatste Muckingham Files-update is dan wel de laatste voor PowerWash Simulator, maar het is wel de laatste van VELE. Sinds de game in 2022 uitkwam hebben FuturLab en Square Enix de ene na de andere DLC uitgebracht. Een deel betaald, zoals packs voor Back To The Future, Shrek en Alice In Wonderland, maar ook een hoop gratis updates. Denk aan alle Muckingham Files-updates en seizoenslevels. Ook komt er een Ultimate Satisfaction Bundle, en die bevat naast de basisgame en gratis updates ook alle betaalde DLC. Oftewel: 100 levels aan rustgevend schoonmaakplezier. Deze is (nog) niet te vinden in de Nederlandse eShop, maar wel al in die van enkele andere landen. Wat niet is, kan nog komen.

Hierna geen nieuwe content meer voor PowerWash Simulator dus. De focus verschuift naar de ontwikkeling van het vervolg. Wat was jouw favoriete level van deze game? Laat het ons weten in de comments!