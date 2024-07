Nintendo Japan repareert geen Wii U-consoles meer

De benodigde onderdelen zijn op.

Vorig jaar liet Nintendo Japan al weten dat ze gingen stoppen met het repareren van Wii U’s. Het bedrijf bleef in Japan echter nog even doorgaan totdat de reserve onderdelen opraakten. Die dag is vandaag dus aangebroken. Dat heeft het bedrijf vandaag op hun website laten weten.

Hieronder lees je een vertaling van het bericht op de site:

“We hebben geen onderdelen meer die nodig zijn voor reparaties. Dus sinds 3 juli 2024 accepteren we daarom geen reparaties meer voor Wii U consoles en accessoires”. Nintendo

In Amerika en hier in Europa was het al langer niet mogelijk om je Wii U op te sturen ter reparatie. Japan bleef echter nog even doorgaan, maar ook zij zijn nu dus gestopt. Mocht je dus nog ergens een Wii U hebben liggen, dan zou ik daar dan maar extra voorzichtig mee zijn. Het is erg bijzonder te noemen dat een console na iets meer dan 10 jaar dat deze op de markt verscheen al is gestopt met reparaties. De NES verscheen in 1985 en werd tot 2007 nog ondersteund. Toen was de Wii al uit. Er hebben dus 3 console generaties tussen gezeten voordat Nintendo besloot om er mee te stoppen.

Nadat de eShop voor de Wii U en 3DS vorig jaar al dicht gingen en de online services voor deze apparaten eerder dit jaar ook al stopten, is de Wii U nu dan ook wel echt helemaal dood. Het betreft een officieel einde van een tijdperk. Een tijdperk waarin Nintendo weliswaar niet zo succesvol was, maar waar veel gamers toch nog veel warme herinneringen aan hebben. De nalatenschap van de Wii U zal voor altijd voortleven in de game bibliotheek van de Switch. Wat zijn jouw warmste en meest memorabele momenten aan de Wii U? Laat het weten in de reacties!