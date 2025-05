Solarpunk survival game Barda aangekondigd voor de Switch en Switch 2

Mudita Games heeft aangekondigd met een nieuw project bezig te zijn. Deze kleine indie ontwikkelaar is eerder verantwoordelijk geweest voor Pilo and the Holobook, een puzzelavontuur waarbij je de wonderen van het universum probeert te documenteren en mysteries probeert op te lossen. Wij waren positief over dit charmante puzzelavontuur en het lijkt erop dat Barda dezelfde kant lijkt op te gaan. Het project is nog in een vroeg stadium, maar Mudita Games heeft al aangekondigd dat de game zowel naar de Switch als de Switch 2 komt. Wanneer dat gaat gebeuren is alleen nog niet bekend. De game zal eerst in oktober in Early Acces op Steam verschijnen, waarna de volledige launch later volgt. Hieronder kun je alvast een reveal trailer bekijken, waarin de ontwikkelaar wat dingen uitlegt over de game.

Barda wordt beschreven als een ‘solarpunk roguelike backpack survival game.’ In de game neem je de rol aan van een jonge avonturier ie leeft in een post-apocalyptische wereld die zichzelf langzaam weer opbouwt. Hij probeert de top van een berg te bereiken om de as van zijn opa uit te strooien, maar dat is nog niet makkelijk! De berg zit vol gevaren en de omstandigheden van de berg veranderen constant. JIj zal zijn rugzak zo moeten indelen dat hij de reis naar boven, en alle uitdagingen die hij onderweg tegen komt, kan overleven.