Takaya Imamura geeft zijn mening over de Switch 2

Takaya Imamura, bekend van onder andere F-Zero, Star Fox en designs als Tingle in The Legend of Zelda heeft op X gereageerd op de Switch 2 onthulling. Hoewel hij alweer sinds 2021 weg is bij Nintendo is hij op dit moment bezig aan zijn eigen indie game Omega 6. In augustus konden wij Imamura interviewen tijdens gamescom. Dit interview kun je hier terugzien.

Op X heeft Imamura meerdere opmerkingen gemaakt. Zo laat hij weten te hopen op een terugkeer van Star Fox op de console. Daarnaast laat hij in twee andere berichten weten dat hij denkt dat met de Switch een ideale vorm heeft gevonden. Hij verwacht dat er ondanks de gelijke vorm er nog wel verrassingen van binnen zitten. Een tweede bericht gaat hij hier op verder. Hierin laat hij weten dat hij verwacht dat zolang het bedrijf hybride consoles blijft maken dat er zelfs een 3 en een 4 kunnen komen. Dit is vertaald uit zijn onderstaande Japanse tweets.