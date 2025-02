Bestandsgroottes Switch-titels bekend

Hoewel we allemaal met smart zitten te wachten op de launch van de Switch 2 verschijnen er nog altijd wekelijks nieuwe Switch 1-games in de eShop. Dat is in de eerste week van februari niet anders. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel: Bumblebee – Search for Happiness, maar liefst 3.9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Drop That Cat, maar 40 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Bumblebee – Search for Happiness – 3.9GB

Discolored 2 – 3.1GB

Echoes of the Plum Grove – 2.1GB

Ninja Five-O – 2.0GB

Amber Isle – 2.0GB

Witch of the Meta Loop – 2.0GB

Macross: Shooting Insight – 1.9GB

Matchmaker Agency – 1.9GB

Tiny Terry’s Turbo Trip – 1.7GB

Metal Suits: Counter-Attack – 1.5GB

Space CleanUp: Cosmic Robot Disinfector – 1.3GB

Undying – 1.1GB

Recall: Empty Wishes – 1.0GB

Snezhinka – 850MB

Trading Card Shop Simulator – 697MB

Urban Myth Dissolution Center – 598MB

Dead Dragons – 500MB

Car Detailing & Wash Simulator : Luxury Car Cleaner – 440MB

Momodora: Moonlit Farewell – 300MB

Super Jagger Bomb 2: Go East – 290MB

Guns of Fury – 160MB

Toon Breakout 3D – 140MB

Beef Cat Ultra – 100MB

Sokocrab – 68MB

Drop That Cat – 40MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!