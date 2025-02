Gerucht: Fable is in ontwikkeling voor de PS 5 en Nintendo Switch 2

De aankomende nieuwe Fable-game komt op release wellicht niet alleen naar Xbox Series-consoles en pc. Volgens nieuwe geruchten moet de game ook naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2 komen. De geruchten melden tevens dat de ontwikkeling al dusdanig ver is gevorderd, dat een release op alle platformen tegelijk een serieuze mogelijkheid is.

Het gerucht is afkomstig van Vandal, een van de grootste Spaanse gamewebsites. Interessant is dat Vandal in het verleden vaker met geruchten kwam welke daadwerkelijk bleken te kloppen. De nieuwe Fable-game werd in 2020 aangekondigd en in 2023 werd de eerste trailer uitgebracht. Inmiddels zitten er in 2025 en blijkt de game behoorlijk lang in ontwikkeling. Datzelfde gold destijds ook al voor de originele Fable, welke begin jaren 2000 werd aangekondigd maar waarvan de daadwerkelijke release nog een behoorlijke tijd op zich liet wachten.

Zou jij de nieuwe Fable-game graag op de Nintendo Switch 2 zien verschijnen? Laat het ons hieronder weten.