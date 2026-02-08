Bestandsgroottes van aankomende Switch- en Switch 2-spellen onthuld

Volgende week komen er weer wat nieuwe Nintendo Switch en Switch 2-titels in de eShop terecht. En het gaat deze week niet om de minste titels. Één van de games die deze week verschijnt is namelijk Mario Tennis Fever. Deze verschijnt op 12 februari en neemt 10GB aan vrije ruimte in beslag. Qua opslag moet je altijd goed opletten bij het kopen en installeren van Switch- en Switch 2-games. Naast Mario Tennis verschijnen er geregeld grote third party ports die meestal tientallen GB’s kosten. Waaronder bijvoorbeeld Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, die komende week ook verschijnt. Deze neemt 46.0GB aan ruimte in beslag.

Mocht je veel interesse hebben in dit soort third party ports, dan zit je systeemgeheugen gauw vol. Het is daarom goed om regelmatig in de gaten te houden hoeveel ruimte jij beschikbaar hebt op jouw Switch 2 systeem. Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je daar helemaal geen ruimte voor hebt. Precies om dat probleem te voorkomen, is onderstaande lijst samengesteld!

Switch 2-games

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 46.0GB

Tokyo Scramble – 16.0GB

Mario Tennis Fever – 10.0GB

ChromaGun 2: Dye Hard – 9.5GB

Switch-games