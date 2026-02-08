Nieuwe Nintendo Switch-trailer voor MLB The Show 26

Pak die honkbalknuppel er maar bij, want MLB The Show 26 is onderweg naar Nintendo Switch. Eind januari werd bekendgemaakt dat het nieuwste deel van deze bekende honkbalgamereeks ook op de consoles van Nintendo wordt uitgebracht. Op 17 maart 2026 komt de game uit. Inmiddels is er ook een trailer specifiek gericht op deze editie verschenen. Je bekijkt hem onder aan dit artikel, samen met de gameplaytrailer die eerder deze maand uitkwam.

MLB The Show 26 biedt een uitgebreide amateurmodus, Diamond Dynasty-modus en nieuwe attributen om je personage nog verder te finetunen. Ook heeft het ratingsysteem een flinke overhaul gehad en wordt er een nieuwe pitching mechanic geïntroduceerd. Bovendien zijn alle 20 klassieke honkbalfederaties vertegenwoordigd in deze game. Op de cover van de 26-editie staat honkballegende Aaron Judge.

Druk jouw stempel op de sport. Word een legende.