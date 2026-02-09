Gebruik de kracht van kleur in Colorbound

Kleur was nog nooit zo belangrijk. In Colorbound draait alles om de kracht van kleur. Uitgever Whitethorn Games en ontwikkelaar Panpipe Studios hebben onthuld dat deze game naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 komt. De release staat gepland voor dit jaar. Een exacte releasedatum zal later nog volgen.

In deze puzzelplatformer draait het om de reis van Anku. Anku’s opa was een geliefde muzikant, maar zijn band is al een tijd geleden uiteengevallen. Anku gaat daarom op reis om de band weer bij elkaar te brengen. Door met kleuren te spelen moet Anku obstakels zien te overwinnen. Sommige kleuren zijn namelijk licht en vliegen weg na gebruik, andere kleuren zijn weer zwaar en vallen mogelijk omlaag. Door hiermee te spelen kan je Anku helpen zijn doel te bereiken.

Kijk jij al uit naar dit kleurrijke, muzikale pareltje? Laat het ons weten in de reacties!