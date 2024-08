Snow Bros. Wonderland verschijnt in november op de Nintendo Switch

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat Snow Bros. Wonderland in september 2023 werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet extreem lang meer te wachten op het gloednieuwe vervolg van Snow Bros., want op donderdag 28 november verschijnt de game namelijk op de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er een gloednieuwe trailer online gezet met daarin uiteraard de releasedatum. Deze is onderaan dit artikel te bekijken.

In Snow Bros. Wonderland is de kwaadaardige koning, die eerder gevangen was genomen door twee helden, weer opgestaan. Nu is het aan jouw de taak om in de huid te kruipen van de gebroeders Snow en uiteindelijk Snowland te redden. Het spel heeft een gloednieuw 3D-uiterlijk gekregen, maar laat je daardoor niet afschrikken. De basis van de gameplay is namelijk gewoon hetzelfde gebleven. Daarom belooft deze gloednieuwe titel van de Snow Bros.-serie erg vertrouwd aan te voelen.