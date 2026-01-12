Big Hops is vanaf nu speelbaar op de Nintendo Switch

In juli 2025 lieten we jullie weten dat Big Hops dankzij een succesvol Kickstarter-project naar Nintendo’s hybride console zou komen. We hebben er nog even op moeten wachten, maar vanaf vandaag kunnen onder andere Switch-bezitters aan de slag met dit spel. Evenals springt de game vandaag naar Steam en PlayStation 5. In de Nintendo eShop is de titel van ontwikkelaar Luckshot Games al te downloaden voor een bedrag van €17,54. Dit is echter een aanbieding die tot 18 januari geldig is, daarna zal Big Hops €19,49 kosten.

Big Hops is een 3D-platform-avonturenspel vol actie, waarin je in de huid kruipt van Hop. Deze jonge kikker is in deze game ontvoerd en daarom heb je één doel: terugkeren bij jouw liefdevolle familie en knusse huisje. Gelukkig kom je na een korte zoektocht een oude wasbeer tegen die je wel wilt helpen. Daarvoor moet je alleen een aantal vliegtuigonderdelen vinden en daar mag jij, de speler, bij helpen!

I hit the button ✅😭🐸

🚨BIG HOPS is OUT NOW🚨

Get it on Steam | Switch | PS5 for just $17.99 with our 10% launch discount!#indiegames #nintendoswitch #ps5 pic.twitter.com/AEZLTyXagf — Chris Wade 🌭🐸 (@chriswade__) January 12, 2026

Sta jij letterlijk te springen om deze game? Laat het ons dat weten in de reacties!