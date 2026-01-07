Remnants of Yore komt naar de Nintendo Switch 2

Kickstarter-titel Remnants of Yore heeft na een geslaagde campagne ook een release voor de Nintendo Switch 2 binnengesleept. Wanneer de game digitaal gaat verschijnen is nog onduidelijk. Maar we mogen een cozy verhaalgedreven avonturengame verwachten over Yore, een jong tovenaarskatje die een vervallen antiekwinkel erft in een vergeten stadje. Maar je erfenis bevat meer dan alleen stoffige planken. Onder bijna elk antiek voorwerp schuilt een geest met onafgemaakte zaken. Geïnspireerd door titels als Stardew Valley, Hades en Moonlighter, is Remnants of Yore een ontroerend verhaal over wederopbouw en wedergeboorte, dat zich afspeelt in een wereld vol geesten, geheimen en tweede kansen.

Remnants of Yore heeft een 2.5D pixelart stijl en speelt zich af in de wereld van Saer. Hetzelfde universum als in de Kickstarter-titel Peasant van Harakka Studio. De gebeurtenissen in Remnants of Yore spelen zich 1000 jaar na de gebeurtenissen in Peasant af, maar het is een op zichzelf staand verhaal. De gameplay is divers en bestaat uit exploreren en roguelite elementen, maar ook combat, crafting, visual novel elementen, winkelmanagement, restauratie en romantiek. Dit is een verhaal dat draait om stille ontdekkingstochten, emotionele keuzes en een vleugje duistere fantasie. Check vooral onderstaande aankondigingstrailer en de Kickstarter-pagina om een indruk te krijgen.

Komt Remnants of Yore op jouw wensenlijstje?