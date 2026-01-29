Kruip vandaag in het superheldenleventje in Dispatch op de Nintendo Switch (2)

We hebben er iets langer op moeten wachten dan PC- en PlayStation-gamers, maar Dispatch is sinds vandaag ook te spelen op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2! Als je ervoor kiest om voor nu de Switch-versie aan te schaffen, dan is het goed om te weten dat je later zonder extra kosten de upgradepack voor de Switch 2-versie kunt claimen. Het strategische actie-avonturenspel gaat voor een bedrag van €28,99 over de digitale toonbank. Voor de fans is er ook DLC te koop voor €10,79 waardoor je op de console toegang krijgt tot comics en een artbook.

In Dispatch kruip je in de huid van het personage Robert Robertson. Hij staat ook bekend als Mecha Man, een man van wiens metalen outfit is vernietigd door zijn aartsvijand. Omdat Robert het superheldenleventje niet achter wilt laten, neemt hij een baan aan als dispatcher. Daarom ben je in dit spel verantwoordelijk voor het coördineren van een stelletje ex-schurken. Dit verhaal belooft aardig wat humor te bevatten, al zul je ook strategisch moeten nadenken.

Om de release te vieren is onderstaande launch-trailer vrijgegeven.