Kena: Bridge of Spirits komt in de lente naar de Switch 2

Ember Lab laat weten dat ze hun debuutgame Kena: Bridge of Spirits ook naar de Switch 2 brengen. Deze geliefde titel is al te spelen op de PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One en pc, maar binnenkort kan ook het Nintendo-publiek kennismaken met Spirit Guide Kena. Josh Grier van Ember Lab zegt hierover in het persbericht: ‘We’re incredibly excited to bring Kena’s journey to a whole new audience, giving players the chance to experience her story at home or on the go with Nintendo Switch 2. As our studio’s debut title, the overwhelming support and love the game has received over the years has truly meant a great deal to our team. We’re beyond thrilled that even more players will now be able to fully immerse themselves in Kena’s world and become part of her journey.‘ Er is nog geen precieze releasedatum voor de Switch 2-variant, wel weten we dat de release gepland staat voor de lente van 2026.

Ga op avontuur met Kena en de magische wezentjes Rot

Kena: Bridge of Spirits is een heerlijke actie-avonturengame die een meeslepend verhaal combineert met verkenning, puzzels en snelle gevechten. Spelers volgen het verhaal van Kena, een jonge Spirit Guide die op zoek is naar het heilige Bergheiligdom. Haar taak is het bevrijden van de geesten die gevangen zitten in het vergeten dorp. Hierbij krijgt ze hulp van de Rot – schattige, maar krachtige wezentjes. Onderweg breid je je team aan Rot steeds verder uit, waardoor je je vaardigheden vergroot en nieuwe manieren creëert om de omgeving te manipuleren. Vergeet ook niet op onderzoek uit te gaan en de wereld om je heen te verkennen. Neem het daarnaast op tegen verdorven geesten die vastzitten en Kena bij elke gelegenheid uitdagen. De gameplay van Kena wordt omlijst door een prachtige artstijl en heerlijke soundtrack.

Complete versie

De Nintendo Switch 2-versie komt compleet met ook de Anniversary DLC met Charmstones, Spirit Guide Trials, Kena-outfits en toegankelijkheidsfuncties. Ook is de New Game+-modus toegevoegd. Hiermee kunnen spelers die de game hebben uitgespeeld opnieuw beginnen met alle eerder ontgrendelde vaardigheden en items. Daarom zijn de gevechten in deze modus wel uitdagender.

Tijdens de PlayStation State of Play van februari jl. werd trouwens het vervolg – Kena: Scars of Kosmora – aangekondigd. In eerste instantie komt de volwassenere Kena alleen naar de PlayStation 5 en pc, maar wie weet mogen we haar uiteindelijk ook weer op de Switch 2 verwelkomen.

Ben jij nieuwsgierig naar Kena: Bridge of Spirits? Bekijk dan vooral de Switch 2-aankondigingstrailer hieronder!