Pokémon en LEGO onthullen eerste Pokémon sets

Vorig jaar werd het al aangekondigd, maar Pokémon komt binnenkort naar LEGO en de eerste drie (vijf als je het cadeautje voor aankopen en LEGO Insiders set meetelt). Deze sets verschijnen allemaal op 27 februari dit jaar, oftewel op de verjaardag van de franchise die bekend staat als Pokémon Day.

De eerste sets draaien allemaal om de eerste generatie van Pokémon met in de hoofdrollen Pikachu, Eevee en de laatste evoluties van de starter Pokémon. De prijzen lopen van € 59,99 tot en met € 649,99.

De goedkoopste set is die van Eevee. Deze bestaat uit 587 steentjes en is beschikbaar voor € 59,99. Hiermee krijg je dan ook alleen Eevee als model die je wel wat kunt bewegen. De tweede set kost meteen € 199,99 en geeft je Pikachu met een Poké Ball en een optionele standaard (Je kunt bovendien de staart aanpassen naar vrouwelijk of mannelijk). Deze set bestaat uit 2050 steentjes. De laatste set is verreweg de gaafste set. Met 6839 steentjes kun je hiermee Blastoise, Charizard en Venusaur nabouwen in een diorama, deze kost alleen wel € 649,99. Bij deze krijg je een kleine bonus van 312 stenen. Namelijk een case met hierin de Gym Badges die je in Kanto kunt verzamelen.

Tot slot kunnen LEGO Insiders nog voor 2500 punten een Pokémon Center krijgen van 233 stukjes. Alle modellen kun je in onderstaande slideshow terugvinden.