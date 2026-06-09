Donkey Kong Bananza DLC krijgt een tijdelijke samenwerking met Super Mario

Redelijk dicht op de release van Donkey Kong Bananza verscheen vorig jaar een erg prijzige DLC voor de uitstekende game. Helaas beoordeelden wij die DLC niet heel positief door het herhalende karakter van de Smaragdjacht en de beperkte toevoeging. Ook afgelopen tijdelijke evenementen hebben mij in elk geval niet overtuigd terug te keren naar de DLC.

Nu komt er dus vanwege de 40ste verjaardag van Super Mario Bros. een tijdelijke samenwerking. Zo heb je speciale outfits, kun je elementen uit Super Mario terugvinden zoals munten, Super Mushrooms en blokken die je kunt verzamelen in de Smaragdjacht. Dit zal in fases in de game komen. De eerste fase is vandaag beschikbaar tot en met 30 juni 09:59. De overige fases volgen erna en de laatste eindigd op 1 september.