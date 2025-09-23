Biped 2 verschijnt in november op de Nintendo Switch

Juli 2020 verscheen een spelletje genaamd Biped op de Nintendo Switch. Nu ruim vijf jaar later is het vervolg op die game aangekondigd: Biped 2. Tevens is dat niet het enige nieuwtje, want er zijn natuurlijk ook eerste beelden vrijgegeven middels een trailer. Deze is onderaan dit artikel te bekijken, maar zal geen gameplay van de Switch-versie tonen. Als laatste is de releasedatum van woensdag 5 november ook naar buiten gekomen. Op de prijs zullen we nog even moeten wachten en het is niet bekend of er ooit een Switch 2-editie beschikbaar wordt gesteld.

In Biped 2 kruipen jij en een vriend(in) opnieuw in de huid van Aku and Sila. Deze twee schattige robots zijn geüpgraded, want in dit spel kunnen ze vliegen en gebruik maken van een enterhaak. Uiteraard is dat niet het enige wat nieuw is aangezien spelers nieuwe gebieden mogen verkennen en zelfs hun eigen levels kunnen creëren! Gaat het jullie lukken om alle puzzels op te lossen en de beste avonturier ooit te worden?

Wist je trouwens al dat wij in 2024 Biped 2 mochten uitproberen? Ben je benieuwd naar onze ervaring, lees dan hier onze preview terug!