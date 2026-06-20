KAMI 2 brengt volgende maand meer dan 100 handgemaakte puzzels naar de Nintendo Switch

Het is alweer meer dan 11 jaar geleden dat KAMI op, jawel, de Nintendo 3DS verscheen. Inmiddels is het al bijna een jaar bekend dat de opvolger onder andere naar de Switch gaat komen. Toch bleef het lang stil als het gaat om een exacte releasedatum. Daar is dankzij de eShop nu verandering in gekomen. Volgende maand, op woensdag 15 juli, verschijnt KAMI 2 immers op Nintendo’s eerste hybride console. De titel gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank.

KAMI 2 is een kalmerend en tevens verslavend puzzelspel, waarin er meer dan honderd handgemaakte puzzels op je staan te wachten. De game belooft je mee te nemen op een hersenbrekende reis vol logica en probleemoplossing. In elk level is het de bedoeling om in zo min mogelijk zetten één kleur zichtbaar te maken. Mocht je uiteindelijk alle puzzels hebben opgelost, dan staan er nog dagelijkse wereldwijde uitdagingen voor je klaar. Ga je liever zelf aan de slag als Puzzelbouwer? Dan kan dat in de gelijknamige modus.