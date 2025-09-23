Sonic Racing: CrossWorlds ontvangt alvast een releasetrailer

Over twee dagen, op donderdag 25 september, kunnen Switch-bezitters aan de slag met Sonic Racing: CrossWorlds. Desondanks vond SEGA het nu al tijd om de launch-trailer online te zetten. De bijna twee minuut durende video, die onderaan dit artikel te bekijken is, toont diverse aspecten van het racespel. Hoewel de Switch-versie binnenkort dus te spelen is, zullen gamers met een Nintendo Switch 2 langer moeten wachten op een eigen uitgave. De game zal voor een bedrag van €59,99 over de toonbank gaan.

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen (45) en personages (23) te kiezen.