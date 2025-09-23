ConcernedApe nuanceert 1.7-update voor Stardew Valley

Afgelopen augustus blies developer ConcernedApe zijn trouwe fans omver door aan te kondigen dat er tóch nog een Stardew Valley-update in de pijplijn zit. Eerder beweerde hij immers plechtig dat hij de geliefde farming sim voorlopig aan de wilgen zou hangen. Zijn focus zou volledig op Haunted Chocolatier komen te liggen. Dus hoe zit dat?

Eric ‘ConcernedApe’ Barone zag natuurlijk hoe dit nieuws de Stardew-community op z’n kop zette en heeft onlangs wat meer informatie losgelaten. Veel is dat echter niet. Hij drukt zijn fans vooral op het hart om nog niet te veel verwachtingen te hebben. Ja, er komt een update, maar die zal voorlopig nog even op zich laten wachten. Temper dus vooral die hoge verwachtingen nog even. Beter nog, misschien is het wel tijd om verwachtingen te gaan hebben voor Haunted Chocolatier. Laten we wel wezen: na de enorme 1.6-update die dit jaar is uitgekomen kan de gemiddelde Stardew-speler zich nog wel even vermaken met de farming sim. En HC zit nu al zo lang in de tijdlijn, dat we daar misschien wel veel benieuwder naar zijn.

Eerder deze maand kwam Stardew Valley ook nog even in het nieuws. Tijdens de meest recente Nintendo Direct werd namelijk een Switch 2-editie van de game onthuld. Deze zal onder andere gebruikmaken van de muisfunctionaliteit waar de nieuwe console zo mee pronkt.

Wat heb jij liever? Meer Stardew Valley-updates, of toch liever meer vooruitgang met Haunted Chocolatier? Laat het ons weten in de comments!