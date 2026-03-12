Releasedatum Switch-versie MotionRec bekend

Eind vorig jaar lieten ontwikkelaar HANDSUM en uitgever PLAYISM weten dat MotionRec ergens in 2026 naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels staat de releasedatum van 2 april vast en is het duidelijk dat deze titel voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank zal gaan. Om te vieren dat de game over drie weken beschikbaar wordt gesteld, is onderstaande trailer vrijgegeven.

MotionRec is een puzzelspel vol actie, waarin je in de metalen huid van een robotje kruipt. Deze robot heeft de mogelijkheid om zijn eigen bewegingen op te nemen en deze op een later moment af te spelen. Dit zorgt ervoor dat je plekken kunt bereiken, waar je van te voren niet van had gedacht dat je daar zou kunnen komen. Gaat het jou lukken om het mysterie achter de verwoeste wereld te achterhalen?