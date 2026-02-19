Cozy puzzelgame Swan Song komt ook naar de Switch

Vandaag laat Business Goose Studios uit België weten dat hun project Swan Song niet alleen naar pc, maar ook naar de Nintendo Switch gaat komen. De cozy puzzelgame komt in het tweede kwartaal van 2026 naar de pc, dus daarna zouden we hem ook op Nintendo’s console moeten gaan zien. Op de site valt echter nog geen release window te spotten, alleen ‘TBD’ (nog te bepalen). Wanneer er meer details naar buiten komen, laten we jullie dat uiteraard weten.

Swan Song is een knus en ontroerend puzzelspel waarin muziek je de weg wijst. Gebruik noten van verschillende vormen en groottes om een ​​muziekdoos te programmeren en elke puzzel op te lossen. Help de zwaan de uitgang te bereiken terwijl je een aangrijpend verhaal over familie, verlies en verdriet ontdekt. Swan Song kenmerkt zich door warme, low-poly beelden en een rustgevende soundtrack van de geprezen componist Jamal Green. Hieronder vind je de nieuwste trailer, maar via het YouTube-kanaal van Business Goose Studios zijn er nog veel meer te vinden.

Ben jij nieuwsgierig naar Swan Song? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd!