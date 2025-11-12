FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE lanceert op 12 maart 2026

Toen FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE werd onthuld tijdens de Nintendo Direct in september, was er slechts bekend dat de game begin 2026 zou verschijnen. Nu hebben uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaar Team NINJA alsnog de releasedatum onthuld. Op 12 maart 2026 zal de game uitkomen op de Nintendo Switch 2. De game zal zowel digitaal als fysiek beschikbaar zijn, waarvan de fysieke versie een gamekeycard is.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE is een remake van de tweede FATAL FRAME/PROJECT ZERO-game. Zo zijn de graphics, geluiden en besturing verbeterd. Deze horrorreeks staat er om bekend je de stuipen op het lijf te jagen. Opnieuw worden de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura gevolgd, die verzeild raken in een bloedstollend paranormaal avontuur. Met de camera in de aanslag moeten ze dit avontuur overleven.

