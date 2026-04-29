Releasedatum voor otome-game OVER REQUIEMZ

Afgelopen november werd de Westerse release van otome-game OVER REQUIEMZ aangekondigd. Bekend was toen dat de titel in de zomer van 2026 zou moeten verschijnen. Inmiddels zijn we een klein half jaartje verder en uitgever Aksys Games onthult nu de precieze releasedatum! In een blog op hun website lezen we dat otome-fans de datum van 20 augustus in hun agenda kunnen markeren. Dan komt OVER REQUIEMZ ook bij ons uit voor de Nintendo Switch – zowel digitaal als fysiek. Dit op Wizard of Oz gebaseerde verhaal verscheen april vorig jaar al in Japan, maar over een kleine vier maanden kunnen wij er ook van genieten.

OVER REQUIEMZ gaat over Yuhiru, een middelbare scholier die door een tornado zomaar de Wereld van Oz betreedt. Alleen ben je daar niet welkom en wordt je ter dood veroordeeld. Daardoor bevind je je opeens in een groep moordenaars en word je op pad gestuurd voor een gevaarlijke zoektocht. Jouw enige kans is proberen te ontsnappen en een weg naar huis zien te vinden. Bereid je voor op een duistere herinterpretatie van het klassieke verhaal. Wil je meer zien/lezen, dan kun je hier terecht op de officiële website van de game. De pre-orders op de Aksys Europe Online Store zijn trouwens geopend. Mocht je een exclusieve online editie met de OST willen bemachtigen, dat kan hier!

