Birushana: Winds of Fate krijgt nieuwe trailer

Op 26 mei komt Birushana: Winds of Fate – de fandisk van Birushana: Rising Flower of Genpei – uit voor de Nintendo Switch. De lokalisatie van deze otome-titel werd afgelopen november bekendgemaakt. De FD verscheen in 2022 al in Japan en vier jaar later kunnen wij er in het Westen ook van gaan genieten. Vooruitlopend op de release trakteert Idea Factory International de fans nu op een nieuwe trailer. Die toont scènes van de potentiële geliefden in de hoofdverhaallijn: Shigehira Taira, Tsugunobu Sato, Tadanobu Sato en Takatsuna Sasaki.

Birushana: Winds of Fate gaat verder waar Birushana: Rising Flower of Genpei eindigde. Het is daarom noodzakelijk om de games in de juiste volgorde te spelen. Nu de oorlog voorbij is, is de vrede eindelijk teruggekeerd. Nadat onze heldin Shanao een nieuw lot heeft gevonden, vertellen deze ontroerende epilogen het verhaal van wat er gebeurde na de gebeurtenissen van de eerste game. Wat heeft de toekomst in petto voor een meisje dat geboren is om te vechten?

